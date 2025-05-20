رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 5540 حاجا للمدينة المنورة واستمرار التفويج لمكة المكرمة

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، وصول 5540 حاجا من بعثة حج القرعة إلى المدينة المنورة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وصول الحجاج يأتي بالتزامن مع تفويج الحجاج الذين أنهوا مدة إقاماتهم بالمدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وأكد استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية، لنقل حجاج بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة على مدى الأيام المقبلة.

وأوضح أن مسئولي بعثة القرعة كانوا في استقبال الحجاج بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة فور وصولهم، وذلك لمتابعة إجراءات الوصول والتفويج إلى المدينة المنورة، استعدادا لتسكينهم في فنادقهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف.

واستقبلت بعثة حج القرعة التابعة لوزارة الداخلية المصرية أفواج الحجاج المصريين بمطار المدينة المنورة، وسط أجواء احتفالية مبهجة عكست حفاوة الاستقبال ودفء الترحيب.

ونظّمت البعثة بالتعاون مع السلطات السعودية، مراسم استقبال متميزة لضيوف الرحمن فور وصولهم إلى مطار المدينة، حيث زُيّن المكان بالورود وتم توزيع الهدايا التذكارية، وسط أجواء من الترحاب والفرح؛ ما أضفى طابعًا روحانيًا خاصًا على بداية رحلة الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

وحرصت البعثة على تيسير جميع الإجراءات منذ لحظة الوصول، حيث تم توفير حافلات حديثة ومجهزة لنقل الحجاج إلى مقار إقامتهم في المنطقة الشمالية القريبة من الحرم النبوي، وتم تنفيذ إجراءات تسكين الحجاج إلكترونيًا داخل الحافلات، بحيث يُبلّغ كل حاج برقم غرفته وأسماء رفقائه فيها؛ ما أسهم في تقليل الجهد والوقت وضمان سهولة الوصول والاستقرار.

وأشار رئيس بعثة الحج إلى مراجعة مسئولي بعثة حج القرعة يوميا، إجراءات تسكين الحجاج بمقار إقامتهم، قبل وصولهم، للتأكد من جاهزيتها وتزويدها بكل سبل الراحة لضيوف الرحمن، وكذلك سرعة إنهاء إجراءات تسكينهم فور وصولهم بسلامة الله.

وأكد أنه درجات الاستعداد في صفوف ضباط بعثة القرعة بمطاري الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لسرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم كل أوجه الرعاية لضيوف الرحمن؛ بما يمكنهم من أداء المناسك فى سهولة ويسر.

وأكد أن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار الـ 24 ساعة لتقديم كل التيسيرات لحجاج القرعة، ابتداء من سفرهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

من جهتهم، أعرب الحجاج عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم من بعثة القرعة سواء من حيث الاستقبال والتنظيم والتسكين في فنادق قريبة من المسجد النبوي.

وأشاد الحجاج بالخدمات المميزة التي تقدمها إدارة البعثة مثل توافر الخدمات الطبية وتنظيم زيارات جماعية للحجاج لزيارة الروضة الشريفة.