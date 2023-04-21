 الجيش السوداني: انتقلنا من مرحلة الصمود إلى تنظيف بؤر التمرد حول العاصمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش السوداني: انتقلنا من مرحلة الصمود إلى تنظيف بؤر التمرد حول العاصمة

الخرطوم (د ب أ)
نشر في: الجمعة 21 أبريل 2023 - 1:31 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أبريل 2023 - 1:31 م

أعلن الجيش السوداني، انتقاله من مرحلة الصمود والتحدي إلى مرحلة التنظيف التدريجي لبؤر المتمردين حول العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك في بيان نشره الجيش على صفحته على فيسبوك اليوم الجمعة.

وقال البيان "لن ينسى السودانيون الذكريات الأليمة التي زرعتها في عقلهم الجمعي تصرفات مجموعات المليشيا المتمردة في الشوارع والارتكازات التي أقاموها في مناطق متفرقة مارسوا فيها أبشع أنواع سوء المعاملة".

وأضاف "تجاوزنا مرحلة الصمود والتحدي إلى مرحلة التنظيف التدريجي لبؤر وجود الجماعات المتمردة حول العاصمة".

وتابع "الحياة اليومية لمواطنينا صعبة جدا بسبب الظروف الحالية لكنها صعوبات نتشاركها معا في سبيل تخليص البلاد من أسوأ مظهر عسكري في تاريخ البلاد مثله وجود المليشيا المتمردة بسلوكها الانتهازي خلال السنوات الماضية ".

من جهة أخرى قال شهود عيان، إن الجيش السوداني انتشر بكثافة، صباح اليوم الجمعة، في منطقة الخرطوم بحري، شمالي العاصمة السودانية.

وأكد الشهود أن الجيش قام بمهاجمة مقار تابعة لقوات الدعم السريع، في معسكر المظلات بحي شمبات وقصر الصداقة، بواسطة قوات المشاة.

كما أشار شهود العيان، إلى أن المطاردات باتت السمة البارزة في أحياء كثيرة من مدينة بحري.

فيما اشتكى عدد كبير من السودانيين في العاصمة، من ضعف الإنترنت وانقطاع الخدمة من وقت لآخر بجانب انقطاع الاتصالات بشكل متقطع.


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