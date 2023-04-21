وزير الصحة السوداني: أكثر من 600 وفاة رصدت في كل مستشفيات السودان

قال وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، قبل قليل، إن أكثر من 600 وفاة رصدت في كل مستشفيات السودان، وفقا لما نشرته قناة "العربية" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وحذرت نقابة أطباء السودان، أمس الخميس، من كارثة صحية تلوح في الأفق نتيجة استمرار الاشتباكات في البلاد، وطالبت بفتح مسارات آمنة لتوصيل الوقود إلى المستشفيات لتشغيل المولدات الكهربائية بهدف ضمان عمل الأجهزة والمعدات.

كما أكدت أن نحو 70% من مستشفيات العاصمة باتت خارج الخدمة، حيث تم إغلاق العديد منها في حين تعاني المشافي المتبقية من نقص شديد في الكوادر والاحتياجات الطبية والمحاليل والحقن إضافة إلى انقطاع الكهرباء.

ودخلت المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع يومها السابع واشتدت المعارك الحربية حول القيادة العامة ومناطق قريبة من مطار الخرطوم علاوة على اشتباكات في أطراف أم درمان.