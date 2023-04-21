أفادت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، اليوم الجمعة، بأن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباك بين الجيش وقوات الدعم السريع متوقفة عن العمل.

وقالت النقابة في بيان، إن 55 مستشفى أساسيا في العاصمة والولايات من أصل 78 متوقفة عن العمل والباقي مهدد بالإغلاق لنقص الكوادر والإمدادات الطبية والإمدادات والكهرباء والمياه.

وأضافت أن 4 مستشفيات تعرضت للقصف في مدينة الأبيض، مما يرفع العدد الكلي للمستشفيات التي تم قصفها إلى 13، مشيرة إلى أن القصف في الأبيض تمخض عن مقتل 26 شخصا وإصابة 33 آخرين، فيما تم إجبار 19 مستشفى على الإخلاء القسري.

كما أعلنت اللجنة التمهيدية في بيان منفصل ارتفاع عدد الضحايا المدنيين منذ بداية الاشتباكات التي اندلعت يوم السبت الماضي إلى 243 قتيلا و1335 مصابين.

وقالت اللجنة في بيان إن 45 من القتلى المدنيين سقطوا يوم أمس الخميس، في حين أُصيب 128 بينهم عدة حالات غير مستقرة.

وأشار البيان إلى وجود عدد من القتلى والجرحى غير مشمولين في هذا الحصر بسبب صعوبة التنقل والوصول إلى المستشفيات في ظل الوضع الأمني بالبلاد.

ودخل السودان، حلقة جديدة من الاضطراب الأمني بعد اقتتال أثارته ما تعرف بقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، ضد قوات الجيش، وذلك في خضم أزمة تعصف بالسودان، يتخللها رفض من الدعم السريع الاندماج بشكل رسمي في المؤسسة العسكرية.