أبوالغيط يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في السودان خلال عيد الفطر

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الجمعة، عن ترحيبه بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيتيح الفرصة لاستعادة الهدوء، وبما يسمح للمدنيين بالحصول على الاحتياجات الأساسية وفتح الممرات الإنسانية للتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة وتمكين المستشفيات من العمل.



وأشار المتحدث الرسمي إلى النداء الإنساني الذي كان قد أطلقه الأمين العام في 19 أبريل الجاري وناشد فيه طرفي النزاع بوقف إطلاق النار خلال أيام العيد.



وأضاف أن الجامعة العربية تؤكد على ضرورة البناء على وقف إطلاق النار حقناً لدماء أبناء الشعب السوداني.