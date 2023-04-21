إسرائيل تكشف عن تكثيف هجماتها في سوريا لمنع وصول الأسلحة الإيرانية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ، اليوم الخميس ، إن بلاده زادت وتيرة هجماتها في سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية لمنع وصول أسلحة إيرانية إلى البلاد.

وأضاف: "في الربع الأول من عام 2023 ضاعفنا عدد الهجمات في سوريا".،بحسب ما أوردته صحيفتا "جيروزاليم بوست " و"تايمز أوف إسرائيل " في موقعيهما الإلكترونيين .

وتابع "نحن نلحق ضررا بشكل منهجي بالقدرات والأصول الإيرانية في المنطقة. لن نسمح لإيران بتشكيل جيش سوري يحول مرتفعات الجولان لتكون على غرار لبنان ".

واتهم جالانت إيران بأنها كانت "القوة الدافعة" للتصعيد الأخير متعدد الجبهات ، بينما قدم وصفا تفصيليا بالتمويل الذي توفره طهران لوكلائها في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضح جالانت للصحفيين في إيجاز إن إيران تمول منظمة حزب الله في لبنان بـ 700 مليون دولار سنويا ، فضلا عن "المعرفة والأسلحة الاستراتيجية" مثل الذخائر الموجهة بدقة.

وذكر أن حركة حماس التي تحكم قطاع غزة تمولها إيران بمبلغ 100 مليون دولار سنويًا ، مع تمويل إضافي بقيمة عشرات الملايين من الدولارات يذهب إلى ثاني أكبر حركة في القطاع الفلسطيني ، وهى الجهاد الإسلامي .

وفي سوريا ، قال إنه يتم إرسال مئات الملايين من الدولارات إلى الميليشيات المدعومة من إيران كل عام ، وتتلقى سوريا بقيادة بشار الأسد مليارات الدولارات من إيران.

واستطرد جالانت " الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تتلقى تمويلاً بمئات الملايين من الدولارات كل عام ، فضلاً عن أسلحة ؛ وفي اليمن ، يتم تمويل جماعة الحوثي المتمردة من قبل إيران بمئات الملايين من الدولارات سنويا".