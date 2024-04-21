حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، من حدوث مواجهة مباشرة بين الجيش المصري وإسرائيل بسبب خطة تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

وقال خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، إن مصر ستحاسب الاحتلال الإسرائيلي أمام كل محاكم العالم إذا صرح باعتزامه تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأكد أن «الأمر مرفوض بالكامل ومجرم؛ لأن نقل السكان الأصليين من مناطقهم للإعاشة خارج ديارهم غير مقبول وفقًا للقانون الدولي الإنساني».

ونوه بأن «الاحتلال وفقًا لشريعة الغاب في غزة، قتل 34 ألف شهيد وجرح ما يقرب من 75 ألف فلسطيني، ودمر مدينتي غزة وخانيونس، ومضى يدمر المدن الفلسطينية من الشمال إلى الجنوب».

ولفت إلى أن الاحتلال دفع بـ«أسلوب شرير» الفلسطينيين إلى الجنوب حتى يضغطوا على الحدود المصرية، مؤكدًا أن «الدخول إلى سيناء يمثل جريمة كبرى وفقا للقانون الدولي».

واستطرد: «الفلسطينيون إذا دخلوا سيناء لن يتوقفوا عن المقاومة، وبالتالي يتصدون لإسرائيل عبر الحدود من داخل الأراضي المصرية، ثم تقرر إسرائيل معاقبتهم داخل الأراضي المصرية، والجيش المصري موجود، أنت تأخذنا يا نتنياهو في مواجهة عسكرية، وبالتالي ستكون هناك عواقب».

وأكد أن «واشنطن متنبهة لخطورة اجتياح رفح»، منوهًا أن «الغربيين والأوروبيين في بداية المناوشات والاقتتال لم يتنبهوا إلى الحديث الإسرائيلي ورغبتها في التخلص من القضية الفلسطينية لأنهم هواة».