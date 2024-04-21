قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزارة التموين بتحديد أسعار الخبز السياحي له مردود على العديد من الأشياء، يأتي في مقدمتها أسعار سندويتشات الفول والطعمية، موضحًا أن 20% من تكلفة تلك السندويتشات عبارة عن خبز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن الانخفاض في أسعار السلع الأساسية مستمر في الفترة المقبلة؛ لأن أسعار الجملة مازالت تشهد انخفاضًا.

وأكد أن غالبية المخابز ملتزمة بقرار وزارة التموين الأخير، قائلًا إن قوة آليات السوق قادرة على تحقيق الانضباط في المخابز غير الملتزمة بالقرار.

ولفت إلى أن عمل عدد كبير من المخابز يدويًا لن يُمكن من إنتاج أرغفة خبز متماثلة في الوزن، مشيرًا إلى أن الأمر دفع الاتحاد لدراسة مقترح بيع الخبز بالكيلو وتطبيقه على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن المواطن سيتمكن من اختيار أي أرغفة يحتاجها ويحاسب علها طبقًا لوزنها الإجمالي، منوهًا أن مصر الدولة الوحيدة التي يشتري فيها المواطن «البطيخ النمس» بالقطعة.

وأكمل: «في العالم كله الناس بتشتري ثمرات الفاكهة لعدد أفراد أسرتها بوزن معين وتشتري، وده اللي المواطن الغني لما يروح سوبرماركت شيك بيشتري بتلك الطريقة»، بحسب تعبيره.

ونوه بأن المشكلة في القرار تكمن فقط في تغيير ربع مليون ميزان على مستوى الجمهورية، مختتمًا: «تكلفة مبدئية لكنها تحقق وفرًا على الاقتصاد الكلي، وسنعمل مع هيئات المعونات لتطبيقها كمشروع إنمائي».