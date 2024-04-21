قال الفنان القدير يحي الفخراني، إن الراحل صلاح السعدني كان إنساناً بمعنى الكلمة لم يغضب منه أحداً يوماً وسيرته العطرة طاغية، إحنا محظوظين إننا نتاج جيل مثقف محاط بكل الكتاب والمثقفين»، مؤكدًا أن «الراحل صلاح السعدني ترك أثراً في النفوس لا يمكن إزالته».

واستكمل في مداخلة هاتفية برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «كل حاجه في شخصيته مش هاقدر أنساها هو كان إنسانا جداً عمره ما زعل حد وسيرته طيبة وهذا ما يبقى».

وعن ثقافة جيل صلاح السعدني قال: «حظنا كجيل أننا كنا محاطين بمثقفين وكتاب، وحظنا إن طبيعة ذلك الزمن كان كذلك نحن نتاج لزمن معين والدليل على ذلك طبيعة الأعمال الراهنة مقارنة بالسابق الآن التكنولوجيا والأكشن طاغيين على الأعمال».