مصادر أمنية فلسطينية: القوات الإسرائيلية تحتجز جثماني فلسطينيين قتلتهما شمال شرق الخليل

أكدت مصادر أمنية فلسطينية، استشهاد شابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي، اليوم الأحد، على مفترق قرية بيت عنون شمال شرق الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، عن المصادر الأمنية قولها إن "الشابين استشهدا متأثرين بجروحهما، وما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثمانيهما".

وقالت مصادر محلية إن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب شابين على مفترق بيت عنون، ما أدى إلى إصابتهما بشكل مباشر، فيما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما".

ووفق الوكالة، "وثق شهود عيان لحظة إعدام قوات الاحتلال من مسافة صفر أحد الشبان، وأظهرت الصور أن الشاب كان محتجزا على الحاجز العسكري المقام في تلك المنطقة، قبل أن يقوم جنود الاحتلال بالاقتراب منه وإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر".

وطبقا للوكالة، "اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة قرية بيت عنون، وانتشرت على الطرقات وفي محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا منها وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم أن "مسلحين حاولا إطلاق نار وتنفيذ عملية طعن، في تقاطع بيت عنون بين مستوطني كريات أربع، وجوش عتصيون، في الخليل، وأنه تم تحييد المسلحين الاثنين"، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت "واي نت".