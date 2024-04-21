خبير علاقات دولية: استخدام حماس السلاح الإسرائيلي مؤشر على فساد وفشل جيش الاحتلال

قال الدكتور أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، إن إسرائيل تعتبر من أكبر مصادر أسلحة حماس حسب تقديرات إسرائيلية، موضحًا أن الأمر أكدته «نيويورك تايمز» في آخر التحقيقات الصحفية.

وأضاف «عكة»، خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن استخدام حماس للأسلحة الإسرائيلية، دليل على أن هناك فسادًا في الجيش الإسرائيلي، حيث إن الأسلحة والذخائر تصل عبر مهربين وعصابات تهريب من داخل إسرائيل نفسها.

ونوه أن هذه الأسلحة لدى معسكرات الجيش الإسرائيلي، دليل على أن القبضة الأمنية في إسرائيل في حالة خلل كبير، وتؤكد الفشل الكبير للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن المقاومة تحصل على أسلحة الجيش الإسرائيلي وتطورها، قائلًا إن «المقاومة تتقن التصنيع العسكري، وهو المُشاهَد في الرشقات الصاروخية على إسرائيل».