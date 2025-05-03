حماس: نثمن دور عشائر غزة في التصدي لمحاولات الاحتلال إغراق القطاع في الفوضى

وجهت حركة حماس التحية للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وفي طليعته العائلات والعشائر التي أثبتت مجددًا أصالتها الوطنية ووعيها العالي، بمواقفها المشرفة في حماية الجبهة الداخلية ورفضها القاطع لأي محاولة للمساس بأمن المجتمع أو تفكيك تماسكه.

وقالت في بيان، اليوم السبت، إنّ هذا الموقف الشعبي من رفض مشاريع التهجير والفقاعات الأمنية التي طرحها الاحتلال، إلى الوقفة المسئولة اليوم في مواجهة أعمال النهب واللصوصية التي تُدار وتُحرك من أجهزة الاحتلال، أحد مظاهر وحدة الجبهة الداخلية وصمودها، في وجه مؤامرة خبيثة تستهدف القطاع من داخله بعد فشل الاحتلال في كسره عسكريًّا وميدانيًّا.

وثمنت الحركة، عاليًا دور العائلات والعشائر في رفع الغطاء عن كل خارج عن القانون، وفي الدعوة لتشكيل لجان مجتمعية مساندة لحماية الأمن، والتصدي لمحاولات الاحتلال إغراق القطاع في الفوضى، عبر مجموعات مأجورة ومُوجّهة تعمل تحت غطاء طيران ومُسيَّرات الاحتلال.

وأشادت بحالة الاندماج الوطني بين المقاومة، والأجهزة الأمنية، والأهالي دفاعًا عن الشعب ومقدّراته في وجه هذه الهجمة المركبة.

وتابعت: «شعبنا العظيم بكل مكوناته لن يسمح بتحويل غزة إلى ساحة مستباحة لمشاريع الاحتلال التخريبية».

وأهابت بوسائل الإعلام والفعاليات الشعبية أن تسهم في ترسيخ حالة التماسك المجتمعي، وكشف من يقف خلف مشاريع الفوضى، التي لا تخدم سوى الاحتلال.