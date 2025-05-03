القسام تبث رسالة لأسير إسرائيلي بغزة قصفه جيشه وأصابه

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، رسالة مصورة لأسير إسرائيلي بقطاع غزة تمكنت من إنقاذه مصابا بعد تعرض النفق الذي كان بداخله لقصف من جيشه.

وفي المقطع المصور، قال الأسير الذي بدا مصابا بجروح خطيرة في الرأس واليد، إنه نجا من الموت بأعجوبة جراء التعرض لقصف إسرائيلي مرتين، بعد استئناف جيش بلاده حرب الإبادة على القطاع في 18 مارس الماضي، وفق وكالة الأناضول.

وأشار إلى حالته الصحية الحرجة بعد إصابته بالقصف الإسرائيلي.

وأضاف الأسير بسخرية: «هذه هي نتائج الضغط العسكري، والحرب من أجل استعادة الأسرى التي يتحدث عنها (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو وائتلافه الحاكم».

وتابع الأسير الذي لم يتم الكشف عن هويته: «وضعي الصحي صعب جدا، لا توجد أدوية، والخروج إلى المستشفى أمر غير وارد».