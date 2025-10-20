قتيل و5 جرحى جراء هجمات روسية بمسيرات وقنابل خلال الليل

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة عدة أشخاص آخرين جراء هجمات روسية باستخدام طائرات مسيرة وقنابل انزلاقية خلال الليل.

وأعلن حاكم خاركيف، أوليه سينيهبوف، عبر تطبيق تليجرام، مقتل شخص، وإصابة 5 آخرين، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

وقال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، فلاديسلاف هايفانينكو، عبر منصة تليجرام، إن الطائرات المسيرة الروسية هاجمت أيضا دنيبروبتروفسك، مما تسبب في اندلاع حريق في مبنى سكني يتألف من 5 طوابق، وإلحاق الضرر بمؤسسة تجارية ومركز ثقافي.

وأضاف هايفانينكو أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

وذكرت تقارير رسمية أن العديد من خدمات السكك الحديدية شهدت تأخيرات أو إلغاءات، كما انقطع التيار الكهربائي بشكل متكرر.

من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 38 من أصل 60 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام ثلاثة صواريخ باليستية من طراز "إسكندر-إم/كيه إن-23" تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، و60 طائرة مسيرة طراز "شاهد" و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق ميليروفو وأوريول وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وأوضح البيان أنه صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 38 طائرة مسيرة معادية فوق شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

وتابع البيان أن 3 صواريخ باليستية و20 طائرة مسيرة أصابت 12 موقعا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.