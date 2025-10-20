جيش الاحتلال الإسرائيلي يجرف 70 دونما من أراضي الفلسطينيين بالضفة 

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جرف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، نحو 70 دونما من الأراضي الزراعية الفلسطينية جنوب الضفة الغربية المحتلة؛ لتوسيع منطقة استيطانية.

وفي تصريح لـ"الأناضول"، قال منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة بيت أمر، يوسف أبو ماريا إن جرافات تتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعت بتجريف أراضي زراعية تقدر مساحتها بـ.70 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع).

وأوضح أن الأراضي المستهدفة من أراضي بلدة بيت أمر (جنوب محافظة الخليل)؛ لصالح توسيع منطقة بيت البركة الاستيطانية.

وشدد على أن التجريف والمصادرة يأتيان على حساب أراضي الفلسطينيين ومزارعهم.

ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (حكومية)، فإنه منذ بداية 2025، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 53 أمرا لوضع اليد على أراض فلسطينية لأغراض عسكرية.

وأفادت الهيئة، بمناسبة مرور عامين على الإبادة في قطاع غزة، بأن السلطات الاحتلال استولت على 55 ألف دونم، وأقامت 25 منطقة عازلة حول المستوطنات في سنتين.

وأكدت الأمم المتحدة، أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

ويعد البناء الاستيطاني أحد أبشع أدوات الاحتلال لالتهام أراضي الضفة الغربية؛تمهيدا لضمها رسميا إلى إسرائيل، ما يعني نهاية إمكانية تنفيذ مبدأ الدولتين.