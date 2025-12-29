احتفل أنصار مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة إمبابة وليد المليجي، مساء اليوم، بتد ظهور مؤشرات أولية لعملية فرز الأصوات تشير إلى تقدمه في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب على منافسته المرشحة المستقلة نشوى الديب. وسط أجواء من البهجة والهتافات المؤيدة له.

وردد المشاركون في الاحتفال عددا من الهتافات من بينها: احنا مش بتوع نجاح احنا بتوع اكتساح"، و المليجي أهه المليجي أهه"، كما حرص عدد من المواطنين أيضا على التقاط صور تذكارية مع مرشحخم الذي أظهرت المؤشرات الأولية تقدمه في الانتخابات.

من جهته، وجه وليد المليجي، مرشح حزب مستقبل وطن، الشكر لأهالي إمبابة والمنيرة الغربية عقب انتهاء جولة الاتداة بالدائرة، مؤكدا أن ما تحقق هو ثمرة ثقة غالية سيحملها أمانة في عنقه خلال المرحلة المقبلة.

وقال المليجي: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. أتقدم من القلب بخالص الشكر لكل من منحني صوته أو دعمني، فقد أغلقنا هذا الاستحقاق ونحن مرفوعو الرأس لأننا رقم واحد في قلوب الناس».

وأضاف أن كل صوت وكل رسالة دعم تمثل مسؤولية كبيرة، متعهدا بأن تكون الفترة المقبلة عنوانها العمل الجاد من أجل تلبية تطلعات أبناء الدائرة، قائلا: كل صوت، كل كلمة دعم، كل مشاركة كانت شهادة ثقة، عمرنا ما هناخدها كتحصيل حاصل، بالعكس، دي أمانة كبيرة على أكتافنا.

واكد مرشح مستقبل وطن على أن حملته لم تكن مجرد دعاية انتخابية، بل عائلة واحدة تجمعها محبة الوطن، مشددا على أن إمبابة والمنيرة الغربية تستحق الافضل والأحسن دائما.