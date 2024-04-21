 غزة.. انتشال جثامين 150 شهيدا دفنهم جيش الاحتلال بمقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غزة.. انتشال جثامين 150 شهيدا دفنهم جيش الاحتلال بمقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي

وكالات
نشر في: الأحد 21 أبريل 2024 - 11:17 ص | آخر تحديث: الأحد 21 أبريل 2024 - 11:17 ص

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأحد، انتشال جثامين 150 شهيدا فلسطينيا، دفنهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مقبرة جماعية داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

ونقلت وكالة سبوتنيك، عن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل، قوله إنه تم انتشال أكثر من 150 شهيدا ونحو 500 مفقود بمجزرة خان يونس بعد انسحاب جيش الاحتلال.

وأشار إلى اختفاء 2000 فلسطيني من أبناء القطاع ولا أحد يعلم ما إذا كانوا معتقلين أو دفنوا تحت الأرض.

وأضاف أن جيش الاحتلال يعطي الأمان للفلسطينيين ثم يقتلهم بعد دقائق بشكل مباشر، موضحا أن العدد الأكبر من ضحايا المقابر الجماعية واقتحام المستشفيات هم نساء وأطفال.

وأكد أن ما حدث في غزة لم يحدث في تاريخ البشرية وأن الأسلحة المستخدمة لم تستعمل من قبل، لافتا إلى أن هناك جثثا تبخرت وتحولت إلى رماد، كما طالب المؤسسات الدولية بمعرفة نوعية هذه الأسلحة.

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