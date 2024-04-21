انهارت دينا إسماعيل، والدة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا باسم «فتاة الشروق»، على الهواء، وذلك خلال تعليقها على قول البعض إن الحكم بالسجن المشدد 15 سنة على السائق المتهم بقتل ابنتها يُعد كثيرًا.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «هي وصبايا»، الذي تقدمه ريهام سعيد عبر فضائية «هي»، مساء السبت: «الـ15 سنة أو الـ150 سنة مش هيرجعوا لي بنتي، لكن ده إنسان مش سوي وممكن يعمل اللي عمله مع حبيبة مع ناس تانية».

وتساءلت وهي تبكي: «أنا فين حق بنتي؟! كل اللي همك تخلي الـ15 سنة 10، أنا مليش دعوة بظروفه أو أهله أو المحامي بتاعه، أنا ليا دعوة بحق بنتي، مين هيرجعها!».

واستعادت اللحظات التي عاشتها مع ابنتها على مدار 23 عامًا ماضية، قائلة إنها تستيقظ في بعض الأحيان وتنتظر رسالة منها على تطبيق «واتساب».

ولفتت إلى أنها متأكدة بأن السائق روّع ابنتها بشكل أو بآخر أثناء تواجدها معه في السيارة، نافية ما يحاول المتهم ترويجه بأن حبيبة ليست متزنة عقليًا.

وأشارت إلى أن ابنتها معتادة على التعامل مع صنايعية الأثاث وفقًا لطبيعة علمها، متسائلة عن سبب عدم توقف السائق بعدما ألقت حبيبة نفسها من السيارة لإنقاذها.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين الماضي، بمعاقبة سائق شركة التوصيل، المتهم في واقعة وفاة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا بـ«فتاة الشروق»، بالسجن المشدد 15 سنة، وإلغاء رخصة القيادة، وغرامة 50 ألف جنيه.