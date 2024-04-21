أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن متوسط الانخفاضات في سلة أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الماضية؛ تجاوزت 22%.



وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن الزيوت هي الأكثر انخفاضًا بين السلع الغذائية، بينما شهد الأرز انخفاضًا أقل من 10%.



وأوضح أن انخفاض أسعار الأرز إلى آليات السوق؛ نتيجة تراجع أسعار المكرونة، لافتا أن نسبة انخفاض أسعار الدقيق تراوحت بين 15% و30% حسب العلامة التجارية.



وتطرق «عز» للحديث عن أزمة نقص السكر التي حدثت خلال الفترة الماضية، موضحا أنها نتجت عن توقف القطاع الخاص عن الاستيراد؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار إلى 70 جنيهًا.



ونوه أن أسعار السكر تباع اليوم «بسعر اقتصادي» يتراوح بين 36 و38 جنيهًا، قائلا: «الانخفاض حاليا في السكر صفر، لكن لو قارنا سعره بـ50 و60 جنيهًا في السوق السوداء خلال فترة الأزمة فيعتبر حصل انخفاض».



وأوضح أن تكلفة استيراد السكر على المستورد كانت تتراوح بين 35 و40 جنيهًا، في حين كانت الحكومة تطرحه في الأسواق بـ27 جنيهًا، مؤكد أن الأزمة انتهت مع عودة القطاع الخاص إلى الاستيراد بعد تراجع سعر الدولار وتوحيد سعر الصرف.