بسنت الشرقاوي عمّ الإضراب الذي دعت إليه الحكومة الفلسطينية، محافظات الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، تنديدًا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، والعدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ198.

كما شهدت المواصلات العامة إضرابًا في جميع الخطوط، ولوحظ حركة طفيفة للمواطنين، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها، وعطلت المصارف عن العمل، بقرار من سلطة النقد في الضفة الغربية.

تغطية صحفية: "إضراب في البلدة القديمة بالقدس المحتلة استجابة للنداء الوطني حداداً على أرواح الشـ..هداء في غزة ومخيم نور شمس". pic.twitter.com/RxSLWF2ly8 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 21, 2024

-ارتقاء "أبو شجاع" قائد كتيبة نور شمس

بعد 10 ساعات من الاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور الشمس بمحافظة طولكرم، أُعلن استشهاد محمد جابر "أبو شجاع" قائد كتيبة مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية، بعد استهداف الجيش الإسرائيلي له بشكل مباشر رفق مجموعة من المقاومين داخل أحد المنازل. وعلى غرار كتائب المقاومة المختلفة التي تشكلت بمدن الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت مدينة طولكرم بمخيميها طولكرم ونور شمس، سباقة في تشكل مجموعات مقاومة، وكان أبرزها كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس.

"طالبين الشهادة ولكن الواحد ما بده يستشهد بس إنه يستشهد؛ بده يوجّع وبعد ما يوجّع بده يعمل حالة من بعده، أهم إشي الواحد لما يجاهد ويقاتل يجاهد عن عقيدة ووعي".



- الشهيد القائد المُقاتل أبو شجاع

مع السلامة يا مسك فايح pic.twitter.com/2Cxp80O5ZE — R 𓂆 (@itsssroaa) April 19, 2024

وذاع صيت الكتيبة بعد استشهاد المقاوم "سيف أبو لبدة" ابن المخيم، قبل عامين، والذي تحوَّل لأيقونة نضال في المخيم وفي المدينة، وبعد استشهاده عُرفت الكتيبة بشكل أكبر بعد استمرارها في أعمال المقاومة، لا سيما على يد قائدها "أبو شجاع"، الذي أفرج عنه بعد استشهاد أبو لبدة.

وتميزت كتيبة طولكرم بمقاومتها خارج حدود المخيم، بالاشتباك المباشرة مع جنود الاحتلال، وتنفيذ عمليات ضدهم عند نقاط التماس والحواجز العسكرية الإسرائيلية، لا سيما القريبة من الجدار العنصري غربي مدينة طولكرم. وكان الشهيد "أبو شجاع" قد تحدث في مقابلة صحفية مصورة سابقة، وقال: "عود الكتيبة سيشتد باستشهاد أيّ منا، وذلك سيزيدنا قوة وإصرارا وسنستمر".

-مجزرة في طولكوم وحصار لـ3 أيام

حاصرت قوات الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم 3 أيام متواصلة، في عملية عسكرية وصفت بالأعنف والأوسع، استهدفت المخيم بقذائف الأنيرجا والقذائف المحمولة على الكتف، فيما اقتحمت عشرات الآليات العسكرية، بينها جرافات ضخمة من نوع "دي 9" المخيم، مساء الخميس، وشرعت بعمليات تجريف واسعة في الشوارع والبنية وأحدثت دمارا بمنازل المواطنين.

وما إن توغلت آليات الاحتلال في المخيم حتى انتشرت قواته بشكل كثيف فيه، واعتلى جنود القناصة منازل المواطنين في الأحياء المحيطة، ومنعوا الدخول والخروج لغير مركبات الإسعاف. ورد مقاومون من المخيم بالاشتباك مع جنود الاحتلال بشكل مباشر، بتفجير عدة عبوات ناسفة محلية الصنع، فيما ارتقى أحد الشبان من عائلة غنام برصاص القناصة، وهو الثالث لعائلته بعد أن قتل الاحتلال شقيقيْه قبل 5 أشهر.

كما أُعلن استشهاد 3 مقاومين آخرين، أحدهم محمود العماد، وهو ابن عم قائد الكتيبة، بعد أن حاصرهم جنود الاحتلال وأطلقوا قذائف الأنيرجا وقذائف صاروخية من طائرة مسيَّرة باتجاه المنزل الذي تحصن فيه المقاومون.

-تعزيزات عسكرية للاحتلال بالمخيم

دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، بتعزيزات عسكرية لمخيم "نور شمس" في طولكرم بشمال غرب الضفة الغربية، مع تجدد الاشتباكات المسلحة بينه وبين المقاومين حتى وصل الحصار لمدة 3 أيام على التوالي، وسط أنباء عن سقوط عدد غير مؤكد من الشهداء والجرحى عددهم تقريبا 14، بالإضافة لاعتقال عدد من سكان المخيم.

وأفادت الصحة الفلسطينية باستشهاد 13 من مواطني المخيم، فيما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال قتل 10 مقاومين على الأقل. وتستمر قوات الاحتلال في تصعيد جرائمها واقتحاماتها في الضفة الغربية منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.