توريد 385 طن قمح لصوامع دسوق بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تم توريد 385 طن قمح من المزارعين، بصوامع بندر دسوق وصوامع شباس الملح وصوامع مطحن دسوق ومضرب الفتح وشونة العجوزين، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأوضح المحافظ، أن صوامع المحافظة مجهزة بأحدث التقنيات لتخزين القمح والحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل الإدارة العامة للصوامع والتخزين للتأكد من سلامة القمح المخزن، مؤكدًا أن عملية التوريد وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين تسير بشكل منتظم وسلس دون أي معوقات.

وأضاف أنه تم تخصيص 25 موقعًا لتجميع واستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلًا على المزارعين لتوريد محصولهم، مضيفًا أنه تم تحديد سعر إستلام أردب القمح المحلي بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراطا، وذلك تنفيذًا للقرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2024.