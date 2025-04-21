لقاء بين أحمد الشرع وعضو الكونجرس الأمريكي مارلين ستوتزمان في دمشق

أعلنت الرئاسة السورية، الاثنين، عن لقاء الرئيس أحمد الشرع مع عضو الكونجرس الأمريكي مارلين ستوتزمان في العاصمة دمشق.

وأشارت الرئاسة، على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن "الرئيس الشرع التقى في قصر الشعب عضو الكونجرس الأمريكي ستوتزمان".

وأرفقت الرئاسة منشورها بعدد من صور اللقاء، دون أن تذكر تفاصيل عن موعد عقد اللقاء وما دار فيه.

ويعد ستوتزمان ثاني عضو بالكونجرس الأمريكي يلتقي الشرع الأسبوع الجاري، حيث التقى السبت مع كوري ميلز.

والجمعة، وصل النائبان الجمهوريان مارلين ستوتزمان من ولاية إنديانا، وكوري ميلز من ولاية فلوريدا إلى دمشق، في زيارة غير رسمية، نظمها "التحالف السوري الأمريكي من أجل السلام والازدهار" وهو منظمة أهلية غير ربحية.

والاثنين، نقلت وكالة "سانا" الرسمية عن ستوتزمان قوله إن "زيارة وفد من الكونغرس إلى سوريا قبل يومين كانت رائعة".

وأضاف "الشعب السوري ودود للغاية، وهناك الكثير من الإمكانيات للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة"، بحسب تصريحات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق "سانا".

وعبر ستوتزمان عن تمنياته للشعب السوري بالحصول على المزيد من الفرص الاقتصادية، والازدهار كما هو الحال في الدول المتقدمة.

وتأتي زيارة النائبين الأمريكيين بالتزامن مع إصدار وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى سوريا، مدعية امتلاكها "معلومات وثيقة" تفيد باحتمال وقوع "هجمات وشيكة" في هذا البلد العربي.

وجاء التحذير عبر بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة لدى دمشق على موقعها الإلكتروني، رغم أن السفارة مغلقة منذ عام 2012، فيما تتولى سفارة تشيكيا مهام رعاية المصالح الأمريكية في سوريا.

ومنذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، تتوالى زيارات المسؤولين والسياسيين العرب والأجانب على سوريا حيث يتم "فتح صفحة جديدة" مع دمشق، وفق تقارير إعلامية متعددة.

وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وفي 29 يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع، رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.