الرئيس العراقي: البابا فرنسيس ترك بصمة لا تنسى في التمسك بمواقف إنسانية رافضة للحروب

نعى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، والذي وافته المنية صباح الاثنين، عن عمر 88 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «بحزن بالغ، تلقينا خبر وفاة البابا فرنسيس، الذي ترك بصمة لا تنسى، في التمسك بمواقف إنسانية رافضة للحروب والعنف وداعية الى السلام والتعايش بين جميع الشعوب. وبرحيله يفقد العالم اجمع شخصية دينية وإنسانية فذة قل نظيرها، قدم خلال حياته خدمات جليلة لقضايا السلام والفقر والتسامح الديني، نُعزي الكنيسة الكاثوليكية والمسيحيين والعالم أجمع بوفاة قداسته، والرحمة لروحه».

بحزن بالغ، تلقينا خبر وفاة قداسة البابا فرنسيس @Pontifex الذي ترك بصمة لا تنسى، في التمسك بمواقف انسانية رافضة للحروب والعنف وداعية الى السلام والتعايش بين جميع الشعوب. وبرحيله يفقد العالم اجمع شخصية دينية وإنسانية فذة قل نظيرها، قدم خلال حياته خدمات جليلة لقضايا السلام والفقر… pic.twitter.com/b1wlBzeZqf — Abdullatif J Rashid عبد اللطيف جمال رشيد (@LJRashid) April 21, 2025

وأعلن الفاتيكان، صباح اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، وذلك عن عمر 88 عاما.

وعانى البابا فرانسيس من نوبات اعتلال صحي على مدى العامين الماضيين، وآخرها إصابته بالتهاب رئوي مزدوج، الشهر الماضي.

وأمضى البابا فرنسيس 12 عاماً كزعيم للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وعانى طوال حياته من مشاكل صحية عدة، بما في ذلك استئصال جزء من إحدى رئتيه في سن 21، مما جعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وفي آخر ظهور علني أمس، جدد البابا فرنسيس دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غزة في رسالة بمناسبة عيد القيامة - قرأها أحد مساعديه - عندما ظهر لفترة وجيزة في الشرفة الرئيسية لكاتدرائية القديس بطرس.

ووصف بابا الفاتيكان، في الرسالة الوضع في غزة بأنه «مأساوي ومؤسف».

وجاء في الرسالة: «أناشد الطرفين المتحاربين إعلان وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والإقدام على مساعدة الشعب الجائع الذي يتطلع إلى مستقبل يسوده السلام».