إخلاء طابقين بمستشفى الفيوم العام بعد سقوط جزء من السقف

قرر الدكتور محمد عبد الله، مدير مستشفى الفيوم العام، إخلاء الطابقين الرابع والخامس من مبنى وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، وذلك بتكليف من الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، عقب سقوط جزء من بطانة سقف الطابق الرابع بمبنى الغسيل الكلوي. وبناءً عليه، تم إخلاء الطابقين الرابع والخامس من المبنى حفاظًا على سلامة وصحة المرضى والعاملين.

وأكد مدير مستشفى الفيوم العام أن القرار جاء حفاظًا على أرواح المرضى والأطباء والعاملين والمترددين على المبنى، لذا تم وضع خطة بديلة ونقل 20 مريضًا من عناية الطابق الرابع للغسيل الكلوي ومن الطابق الخامس لعناية مرضى الباطنة مؤقتًا لحين الانتهاء من تجهيز وترميم المبنى.

وأضاف أنه تم إخلاء المبنى عقب سقوط جزء من بطانة السقف بالطابق الرابع بمبنى الغسيل الكلوي، والطابق الخامس لعناية الباطنة، لحين انتقال لجنة فنية لمعاينة المبنى من قبل الجهات المختصة، وذلك لبيان مدى السلامة الإنشائية للمبنى.