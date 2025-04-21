محمد السباعي زوج آية سماحة للصحفيين والمصورين: لم أقصد إساءة لكن يجب أن يكون الاحترام متبادل

علق محمد السباعي زوج الفنانة آية سماحة على أزمته مع الصحفيين والمصورين، وذلك بعد إسائته هو وزوجته آية سماحة، للصحفيين والمصورين الذين تواجدوا في تغطية جنازة وعزاء الفنان الراحل سليمان عيد، وكتابة عبارات مهينة إلى بعض المصورين.

قال السباعي في بيان: «لم أقصد الإساءة لأي صحفي أو مصور.. ولكن تعبيرا عن غضب شديد لمن خرج عن أصولنا وتقاليدنا وواجب احترام قدسية الميت».

وكتب محمد السباعي زوج آية سماحة، في بيان نشره عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم.. "ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله".. إن للموت جلالة وقدسية.. وللميت حرمة، فارق كبير بين نقل الخبر و انتهاك حرمة الموتى، وفارق كبير بين تقديم التعازي وانتهاك حرمة أهلية المتوفي».

وتابع: «أحترم جميع الصحفيين والمصورين في مصر والعالم العربي، وأغلبهم تربطني بهم صلة قرابة أو صداقة، ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادل، ولكن، مؤخرا تحولت الجنازات وقاعات العزاء إلى حالة من حالات التردي الإنساني التي جعلت من الجنازات والتعازي محفلا لانتهاك كل الأعراف والتقاليد والأصول من خلال عدم مراعاة قدسية الموت».

واحتتم البيان قائلا: «وعلى هذا، لم أقصد الإساءة لأي صحفي أو مصور.. ولكن تعبيرا عن غضب شديد لمن خرج عن أصولنا وتقاليدنا، وواجب احترام قدسية الميت».

كانت الفنانة آية سماحة وجهت رسالة إلى كل صحفي ومصوري مصر، وذلك بعد إسائتها هي وزوجها محمد السباعي، للصحفيين والمصورين الذين تواجدوا في تغطية جنازة وعزاء الفنان الراحل سليمان عيد، وكتابة عبارات مهينة إلى بعض المصورين، معلقة: «كل الاحترام لدورهم دائمًا كشركاء نجاح، لم يتم ذكر أي صحفي أو مصور من قريب أو بعيد».

وكتبت آية سماحة عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «كل التقدير والاحترام لكل صحفيي ومصوري مصر المحترمين، وكل الاحترام لدورهم دائمًا كشركاء نجاح، لم يتم ذكر أي صحفي أو مصور من قريب أو بعيد».

وكان محمد السباعي زوج آية سماحة نشر عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، مجموعة من الصور للمصورين والصحفيين أثناء تغطية عزاء الراحل سليمان عيد، صاحبها تعليق بلفظ خارج، لتقوم زوجته بتأييده عبر التعليق على الصور، مما أثار أزمة بينهم وبين الصحفيين والمصورين.