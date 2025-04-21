صحة غزة: 39 شهيدا و62 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الاثنين، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 39 شهيدًا (منهم شهيدين انتشال)، و62 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 51 ألفًا و240 شهيدًا، و116 ألفًا و931 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (تاريخ استئناف العدوان على غزة) إلى 1864 شهيدًا و4890 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.