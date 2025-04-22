نادي الأسير يندد بالهجمة الشرسة على المقدسات: الأقصى يُفرّغ من المسلمين ويُستباح بصلوات تلمودية

وجه ناصر قوس، مدير نادي الأسير الفلسطيني، الشكر للدولة المصرية على الموقف الداعم للقضية الفلسطينية في غزة والضفة الغربية وحماية المقدسات الدينية.

واتهم خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN» حكومة الاحتلال اليمينية الفاشية، بأنها بدأت منذ تشكيلها بالدعوة لاقتحامات المسجد الأقصى عن طريق وزرائها المتطرفين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مشيرا إلى دخولهم واقتحاماتهم المتكررة لساحات المسجد.

وأضاف أن هناك تزايدًا في «الاقتحامات والعربدة الإسرائيلية» التي تشمل إقامة الصلوات التلمودية وما يصفونه بـ «السجود الملحمي» داخل الأقصى، لافتا أن المسجد الأقصى كان «مستباحا» من قبل هؤلاء المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال خلال ما يسمونه «عيد العرش».

وحذر من خطورة أن يكون المسجد الأقصى «فارغا من المسلمين بينما يعبث فيه كل هؤلاء المستوطنين بداخله»، مشيرا كذلك إلى وقوع اعتداءات على الإخوة المسيحيين البطاركة والخوارنة ومن المواطنين الذين قدموا إلى القدس للاحتفال بـ «سبت النور».

وأكد أن هناك «هجمة شرسة على كل المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس»، معتبرا أن الهدف منها هو «إنهاء الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة ووضع المستوطنين مكان الشعب الفلسطيني الصامد على أرض مدينته».

وشدد على أن هدف الحكومة الإسرائيلية هو «تصفية القضية الفلسطينية من جذورها وإنهاء الوجود الفلسطيني»، مؤكدا أن ما يحدث في الضفة الغربية والمخيمات هو امتداد لما يحدث في غزة، قائلا: «يريدون ضم الضفة الغربية ويعلنون هدم المسجد الأقصى لكي ينهون الوجود العربي الفلسطيني».

وأكد أن «كل هذه الدعوات تتطلب ردة فعل من الدول العربية والإسلامية، لأن المسجد الأقصى ليس فقط للفلسطينيين وحدهم، ولكنه للأمتين العربية والإسلامية، ومدينة القدس بمساجدها وكنائسها لكل العرب والعالم».

وأعربت مصر عن بالغ استنكارها وإدانتها للدعوات التحريضية المتطرفة من منظمات استيطانية إسرائيلية، التي تدعو إلى تفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس، محذرة من المساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الإثنين، على «رفضها الكامل لما تعكسه تلك الدعوات من استفزاز بالغ لمشاعر المسلمين حول العالم»، مؤكدة على ضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة داخل الحرم القدسي.