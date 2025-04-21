رئيس اتحاد الصناعات الألمانية: الولايات المتحدة تعتمد على أوروبا في بعض القطاعات

يرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بيتر لايبينجر، أن الولايات المتحدة تعتمد على أوروبا في بعض القطاعات الاقتصادية، مثل صناعة الآلات.

وقال لايبينجر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "حوالي 70% من الأجزاء الدقيقة للآلات المنتجة في أمريكا يتم تصنيعها على آلات ألمانية أو أوروبية... لم يعد هناك في حقيقة الأمر أي مصنع أمريكي لأدوات الآلات".

ووصف لايبينجر الولايات المتحدة بأنها "عميل صعب" ينبغي لأوروبا أن تدخل معه في حوار وأن تقدم له عروضا، مضيفا في المقابل أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعرف "أدواته" ويستخدمها إذا لزم الأمر، وقال: "أمريكا تعتمد على أوروبا في كثير من الأمور، وستظل كذلك".

وأشار لايبينجر إلى تقنيات استشعار عمليات التصنيع باعتبارها مجالا آخر تعتمد فيه الولايات المتحدة على أوروبا، وقال: "تعد هذه التقنيات ضرورية لكل مصفاة وكل مصنع للأدوية - والتي تنتجها العديد من الشركات الألمانية"، موضحا في الوقت نفسه أنه لا ينبغي النظر إلى الرسوم الجمركية المضادة إلا باعتبارها الملاذ الأخير، مؤكدا ضرورة التفاوض أولا.