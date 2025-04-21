حبس متهم بحيازة 10 آلاف قرص مؤثر و3 كيلو حشيش مخدر في الإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 10 آلاف و300 قرص مؤثر، و3 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها ومدها بنتائج الفحص.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية حول قيام شخص، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة مينا البصل، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الأقراص المخدرة والحشيش، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، تم عمل كمين للمتهم، حيث ألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.