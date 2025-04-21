الكنيسة الكاثوليكية: البابا فرنسيس علمنا أن نعيش قيم الإنجيل بالولاء والشجاعة والحب

قال المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر: "إن البابا فرنسيس علمنا أن نعيش قيم الإنجيل بالولاء والشجاعة والحب العالمي، خاصة لأفقر الناس وأكثرهم تهميشا".

وأضاف عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه مع الامتنان الشديد لمثله من تلميذ حقيقي للرب يسوع، نوصي روح البابا فرنسيس للرب.

وقبل قليل، أعلن نيافة الحبر كارد فاريل بحزن وفاة البابا فرنسيس بهذه الكلمات: "أخوتي وأخواتي الأعزاء، ببالغ الأسى، أعلن وفاة القديس البابا فرنسيس. في الساعة 7:35 صباح هذا اليوم عاد أسقف روما البابا فرنسيس إلى منزل الأب، كانت حياته كلها مكرسة لخدمة الرب وكنيسته".