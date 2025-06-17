ميرتس يتوقع مشاركة أمريكا في الحرب ضد إيران في المستقبل القريب

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يتخذ بعد قرارًا بشأن تدخل الجيش الأمريكي إلى جانب إسرائيل في حربها ضد إيران.

وردًا على سؤال عما إذا كان يتوقع مشاركة الولايات المتحدة في الضربات العسكرية الإسرائيلية، قال ميرتس لتلفزيون صحيفة "فيلت" الألمانية على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كندا: «من الواضح أنه لم يصدر بعد أي قرار من جانب الحكومة الأمريكية». وأضاف ميرتس: «من المرجح أن يُتخذ هذا القرار في المستقبل القريب».

وتابع زعيم الاتحاد المسيحي قائلًا: «الأمر يعتمد أيضًا بشكل كبير على مدى استعداد نظام الملالي للعودة إلى طاولة المفاوضات». وأضاف: «وإذا لم يحدث ذلك، فقد تتطور الأمور بهذا الاتجاه، لكن علينا أن ننتظر ونرى».

وكان الرئيس الأمريكي ترامب غادر قمة مجموعة السبع مساء أمس الإثنين (بالتوقيت المحلي) بشكل مبكر بسبب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وتضم مجموعة السبع كلا من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان، إضافة إلى مشاركة الاتحاد الأوروبي.