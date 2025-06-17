حزب مصر أكتوبر: مبادرة مصر معكم مشروع وطني متكامل لأبناء الشهداء ودعمهم المستدام

قال محمد عيد، أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، إن مبادرة "مصر معكم"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل رسالة إنسانية ووطنية بالغة الدلالة، تُجسد عمق الوفاء لأبناء الشهداء والضحايا الذين ضحّوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن واستقراره، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الذين بذلوا الدماء من أجل حماية المصريين وصون سيادة البلاد.

وأشار القيادي بحزب مصر أكتوبر، في بيان له اليوم، إلى أن المبادرة تنطوي على بُعد تنموي واقتصادي غير تقليدي، حيث تقوم على استثمار المبالغ المخصصة للأبناء القُصّر من الشهداء والضحايا، بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثماري يعود بالنفع عليهم عند بلوغهم سن الرشد، مؤكدًا أن التنسيق مع البنك المركزي وصندوق مصر السيادي وشركة مصر لتأمينات الحياة يعكس جدية الدولة في تقديم دعم مستدام يتجاوز فكرة الدعم المؤقت لهم إلى التمكين المستقبلي الحقيقي.

وأوضح عيد أن هذه المبادرة تعكس فلسفة الجمهورية الجديدة في التعامل مع ملف رعاية أسر الشهداء، ليس فقط من منطلق التعويض المعنوي، بل من خلال بناء مستقبل آمن وعادل لأبناء من ضحوا بأنفسهم فداءً للوطن، بما يرسخ قيم الانتماء والولاء ويؤكد أن مصر لا تترك أبناءها خلفها.

وأضاف أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر أن المبادرة تمثل مشروعًا وطنيًا متكاملًا يحمل في طياته رسالة تقدير من القيادة السياسية ومن الشعب المصري لكل أسرة دفعت ثمنًا غاليًا من أجل بقاء هذا الوطن، مشددًا على أن هذه المبادرات تعزز وحدة الصف وتؤكد أن الوطن لا ينسى شهداءه ولا أبناءهم، وأن الدولة ستظل سندًا حقيقيًا لهم.