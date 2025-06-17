منال عوض: إنشاء 11 مدفنًا صحيًا آمنًا في 8 محافظات بتكلفة 700 مليون جنيه

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت بالتعاون مع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات لحوالي 55 موقعًا بالمحافظات، بإجمالي مخلفات بلغ 6.46 مليون طن، وجارٍ رفع 640 ألف طن مخلفات ليبلغ الإجمالي 7.1 مليون طن تراكمات تاريخية.

وأشارت عوض إلى أنه تم تسليم المحافظات 14 محطة وسيطة متحركة و11 محطة وسيطة ثابتة، وجارٍ تسليم 4 محطات و36 مدفنًا صحيًا آمنًا، وجارٍ تسليم 10 مدافن أخرى، كما تم تسليم 10 مصانع للمعالجة والتدوير تتضمن (4 مصانع و6 خطوط)، وجارٍ تسلم مصنعين، وتم تسليم 4 خطوط فرز.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية، وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.

وحول مشروعات منظومة المخلفات الصلبة التي تم تنفيذها خلال العام المالي (2024 – 2025)، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 11 مدفنًا صحيًا آمنًا بعدد 8 محافظات (البحر الأحمر – دمياط – البحيرة – شمال سيناء – سوهاج – جنوب سيناء – مطروح – الشرقية)، بتكلفة بلغت 710 ملايين جنيه، كما تم رفع 360 ألف طن تراكمات تاريخية من محافظات (المنوفية – البحيرة – الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ) بتكلفة بلغت حوالي 62 مليون جنيه، وجارٍ رفع 500 ألف طن تراكمات تاريخية من محافظة القليوبية في محيط محور الفريق العصار وبتكلفة تقديرية حوالي 85 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ حوالي 80%.

وحول المشروعات الجاري تنفيذها، قالت وزيرة التنمية المحلية، إنه جارٍ تنفيذ 8 مدافن صحية آمنة بمحافظات (المنيا – البحر الأحمر – مطروح – البحيرة – الجيزة)، بتكلفة بلغت 700 مليون جنيه، كما أنه جارٍ إنشاء مصنع لمعالجة وتدوير المخلفات بمنطقة شبرا منت بالجيزة بتكلفة 495 مليون جنيه، بطاقة تصميمية 640 طنًا في اليوم.

وأضافت أنه جارٍ تنفيذ 4 محطات وسيطة ثابتة بمحافظات (الشرقية – الأقصر – الإسكندرية)، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية، وجارٍ توريد المعدات، كما بلغت نسبة تنفيذ المشروعات الجارية (مدافن صحية – محطات وسيطة – مصانع تدوير – رفع التراكمات) 75%، وسيتم الانتهاء من التنفيذ خلال العام الجاري.

وفي إطار الرؤية العامة لتطوير وإدارة منظومة المخلفات من خلال القطاع الخاص، كشفت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إبرام 36 عقدًا مع شركات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، حيث تم إبرام 10 عقود لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع في 7 محافظات (القاهرة – الإسكندرية – جنوب سيناء – المنوفية – القليوبية – بورسعيد – الغربية)، كما تم إبرام 26 عقدًا لتقديم خدمات المعالجة والتخلص في 17 محافظة (الغربية – سوهاج – البحيرة – المنيا – القليوبية – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – بني سويف – البحر الأحمر – دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – القاهرة – جنوب سيناء – الدقهلية – الإسكندرية).

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه يتم تحصيل 143.3 مليون جنيه من 20 عقدًا لصالح المحافظات (الموازنة العامة)، وتقوم الدولة بدفع مبلغ 362.6 مليون جنيه مقابل خدمة المعالجة والدفن الصحي لعدد 6 عقود.