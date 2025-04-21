ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش جولة جديدة من مشروع "بستان الإبداع"، وذلك يوم الأربعاء المقبل، تحت عنوان "سيناء جوهرة مصر".

وقال الفنان محمد كمال المشرف على المشروع أن هذه الجولة تحتفي بمناسبة غالية وعزيزة على قلوب المصريين والعرب جميعاً، فسيناء كانت وستظل جوهرة التاج عبر التاريخ، وسيبدأ اليوم بحضور طابور الصباح بمدرسة الشهيد باسم محسن الابتدائية بالدقي لتعريف الطلبة بالمشروع وأهدافه التي تسعى وزارة الثقافة لتحقيقها من خلاله وأهمها زيادة الوعي والحس الوطني وتعزيز مدارك المعرفة بالفنون ودورها وتأثيرها المجتمعي مع تنمية ذائقة التذوق الفني والجمالي لضمان جيل مستنير قادر على تحديات المستقبل.

وأضاف كمال أنه بعد ذلك يتم إقامة الندوة الثقافية داخل مكتبة المدرسة عن تحرير سيناء وتاريخ بوابة مصر الشرقية على مر التاريخ وكيف كان الشعب المصري وجيشه وقيادته دائماً حائط صد منيع أمام كل محاولات النيل من مصر وشعبها وأمنها وخيراتها، ثم التوجه إلى متحف بانوراما أكتوبر باصطحاب أكثر من 40 طفلا برفقة فريق العمل لإقامة الورشة الفنية هناك وحتى انتهاء فعاليات الجولة في الساعة الثالثة عصراً.