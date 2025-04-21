أجواء معتدلة ودافئة تسود جنوب سيناء في شم النسيم

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، طقسًا معتدلًا وأجواء دافئة نهارًا على كل المدن، مع رياح معتدلة ساهمت في تلطيف درجات الحرارة خلال النهار.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان له اليوم، أن كل مدن المحافظة يسودها طقس دافئ نهارًا ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، ونشاط للرياح المعتدلة بسرعة لا تتجاوز 26 كيلومترًا في الساعة، مما ساهم في تلطيف درجة الحرارة نهارًا.

وأوضح البيان أن المحافظة في حالة تأهب واستعداد مستمر خلال احتفالات شم النسيم، تحسبًا لحدوث أي طوارئ مفاجئة. كما يجري التنسيق بشكل دائم مع رؤساء المدن للمرور الدوري على الطرق الساحلية والدولية الواقعة في نطاق كل مدينة، ومتابعة الشواطئ خاصة مع نشاط الرياح على خليجي العقبة والسويس، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر.

وأكد أن جميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، وأن حركة المرور على الطرق الدولية والساحلية تسير بانتظام، مع تفعيل الرادارات لإلزام قائدي السيارات بالسرعة المقررة.

وقد تباينت درجات الحرارة بين مدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى في مدينة طور سيناء 30 درجة والصغرى 19، وفي مدينة رأس سدر بلغت العظمى 31 والصغرى 18، وفي مدينة طابا سجلت العظمى 31 والصغرى 16، فيما سجلت مدينة سانت كاترين أقل درجات حرارة حيث بلغت العظمى بها 29 والصغرى 9، أما مدينة شرم الشيخ فقد سجلت عظمى 34 وصغرى 23 درجة.