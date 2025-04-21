توافد مواطنو مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء وزائريها على الشواطئ، اليوم الإثنين، تزامنًا مع أعياد الربيع "شم النسيم"، للاستمتاع بمياه البحر الهادئة التي تخلو تمامًا من الأمواج، والهروب من موجة الحر التي تضرب المدينة.

وقال علي حماده، رئيس مدينة طور سيناء، إن كل شواطئ المدينة فتحت أبوابها اليوم لاستقبال المواطنين والزوار بالمجان.

كما جرى فتح شاليهات اليوم الواحد التي تم إنشاؤها بشاطئ القمر والشاطئ العام، لاستقبال الأسر بداية من الساعة 8 صبحًا حتى الساعة 6 مساءً، بسعر رمزي لا يتجاوز الـ100 جنيه، مؤكدًا أنه مجهزة بكل الإمكانيات اللازمة لراحة الرواد.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم الاثنين، أنه جرى توفير منقذين على كل شاطئ، وتحديد أقصى عمق لنزول المياه لعدم السماح لرواد الشواطئ بتخطي هذه الحواجز، حرصًا على سلمتهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتواجد معدات الإنقاذ وجاهزيتها للتعامل مع أي طوارئ، بالتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف، لتأمين المواطنين والتدخل السريع في حالة حدوث أي طوارئ.

وأكد أنه يجري تكثيف حملات النظافة على الشواطئ، ومنطقة 306، والميادين، والكورنيش، لرفع المخلفات أول بأول، وظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها، مع غلق الكورنيش أمام حركة مرور السيارات نظرًا لتكدس المواطنين عليه

جدير بالذكر أن مدينة طور سيناء تضم 8 شواطئ عامة، وهم "النجوم، القمر، الفيروز، الكيلاني، الشاطئ العام، الجبيل، ماجدونيا، شاطئ طريق حمام موسى"، بينهم 3 شواطئ فقط مزودين بالخدمات مثل الكراسي والشماسي والكفتريات وحمامات، وهم "القمر، الشاطئ العام، ماجدونيا".