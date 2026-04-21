النائب حازم الجندي: كلمة مدبولي أمام مجلس النواب تعكس رؤية شاملة لمواجهة الأزمات

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جاءت في توقيت دقيق لتعكس رؤية استراتيجية شاملة ومصارحة حقيقية للشعب المصري حول كيفية مواجهة التداعيات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

وأشار "الجندي"، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن بيان رئيس مجلس الوزراء، اتسم بالشمولية في معالجة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيدا بتأكيدات "مدبولي"، على الدور التاريخي لمصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد على أن دعم أمن واستقرار دول الخليج العربي يُعد ثابتًا من ثوابت السياسة المصرية وجزءًا أصيلًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مثمنًا التحرك الدبلوماسي المكثف الذي تقوده الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخفض التصعيد العسكري والوصول إلى وقف مستدام للحروب بالمنطقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة نجحت في إدارة الأزمة عبر "تحركات استباقية" ملموسة، تمثلت في تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والطاقة والأدوية، بجانب النجاح في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحفيز تحويلات المصريين بالخارج.

وأكد أن الدولة لم تغفل البعد الاجتماعي، حيث جاءت الحزم الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقها في يوليو المقبل كحائط صد لحماية الفئات الأولى بالرعاية.

ولفت إلى أهمية ما تضمنه البيان بشأن ترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز لتقليل فاتورة الاستيراد، مشيدًا بالتوجه الجاد نحو رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 60% وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما يضمن استدامة النمو وتقليل الفجوة الاستيرادية في الغذاء والطاقة.

وشدد على ضرورة البدء فورًا في تشكيل لجنة مختصة من مجلس النواب، تضم ممثلين عن كل اللجان النوعية، لعقد جلسات نقاشية مكثفة لدراسة ما تضمنته كلمة رئيس الوزراء والبرنامج الحكومي، وتقديم توصيات برلمانية تدعم تنفيذ هذه الرؤية الاستراتيجية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويعزز من صمود الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية.