السفير الفرنسي يدعو إلى مشاركة جنوب أفريقيا في قمة العشرين بعد حظر ترامب لها

قال السفير الفرنسي لدى جوهانسبرج، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي السماح لجنوب أفريقيا بحضور قمة مجموعة العشرين في العام الجاري في الولايات المتحدة رغم حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركة البلاد في القمة.

وقال ترامب، العام الماضي، إنه لن يدعو جنوب أفريقيا، التي تحظى بالعضوية الكاملة في مجموعة العشرين، إلى المشاركة في القمة التي ستستضيفها الولايات المتحدة في ولاية فلوريدا في ديسمبر المقبل ، بعد توترات دبلوماسية بين الدولتين.

وذكر مسئولون جنوب أفريقيون، إنهم تم استبعادهم من اجتماعات مجموعة العشرين التي يتم عقدها خلال العام الذي يسبق القمة.

وانتقدت إدارة ترامب، الحكومة الجنوب أفريقية التي يقودها مسئولون من "أصحاب البشرة السمراء باعتبارها مناهضة للبيض ومناهضة لأمريكا"، فيما أدلى الرئيس الجمهوري بمزاعم لا أساس لها بشأن حملة عنف على نطاق واسع ضد الأقلية البيضاء من أصحاب الأراضي الزراعية في البلاد.

وإضافة إلى الاتهام بالإبادة الجماعية، شهدت العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة، توترا شديدا في مطلع العام الماضي، وتم طرد السفير الجنوب أفريقي من الولايات المتحدة بسبب قوله في أثناء نقاش عبر الإنترنت إن سياسة ترامب و حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" كانت نتيجة لـ "غريزة الإيمان بتفوق العرق (الأبيض)" جزئيا.

ووقع ترامب، أمرا تنفيذيا في فبراير العام الماضي، يعلق جميع تمويلات الولايات المتحدة لجنوب إفريقيا على خلفية ما زعم أنها سياسات مناهضة للبيض وللأمريكيين.

وانتقدت دول أخرى بمجموعة العشرين الخطوة التي اتخذها ترامب، وأشارت إلى أنه ليست هناك دولة لها سلطة لمنع دولة أخرى.

وقال السفير الفرنسي ديفيد مارتينون، للصحفيين في جوهانسبرج: "نظرا لأن فرنسا عضو مؤسس في مجموعة العشرين، فنحن نعتبر بالطبع أن جنوب أفريقيا حاصلة على عضوية شاملة بمجموعة العشرين ويجب أن تكون جزءا من كل الاجتماعات".