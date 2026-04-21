جلسات مناقشة بشأن المرشحين لمنصب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة

ستعقد جلسات مناقشة للمرشحين الأربعة المتنافسين على منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة يومي الثلاثاء والأربعاء، بشأن أفكارهم ومقترحاتهم لقيادة المنظمة العالمية المثقلة بالمشكلات اعتبارا من العام المقبل.

وتتنافس ‌ميشيل باشيليت من تشيلي، ورافائيل جروسي من الأرجنتين، وريبيكا جرينسبان من كوستاريكا، وماكي سال من السنغال على قيادة المنظمة التي تضم 193 عضوا لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ورغم أن هذه هي الأسماء المرشحة المعلنة حتى الآن، يمكن انضمام أسماء أخرى للسباق خلال الأشهر المقبلة.

وتتنظر الأمين العام للأمم المتحدة ⁠المقبل مهمة ضخمة تتمثل في إعادة تنشيط منظمة تعاني من أزمة، وتضاءلت مكانتها بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية.

وضغطت القوى الكبرى، حتى في الوقت الذي تتجاهل فيه بشكل متزايد القواعد الراسخة للنظام الدولي، على الأمم المتحدة لإجراء إصلاحات وخفض التكاليف وإثبات أهميتها.

وأول من سيخضع لجلسة النقاش التي تمتد لثلاث ساعات هما باشيليت وجروسي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم الثلاثاء، من قبل الدول الأعضاء وممثلي المجتمع المدني، يليهما جرينسبان وسال غدا الأربعاء.

والعدد الحالي أقل بكثير من عدد المرشحين الذين تنافسوا على المنصب في عام 2016، ‌عندما ⁠تم اختيار الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش من البرتغال من بين 13 مرشحا، سبعة منهم من النساء.

ولم تتقلد المنصب أي امرأة في تاريخ الأمم المتحدة الذي يمتد إلى 80 عاما، رغم الدعوات المتزايدة لتغيير هذا الوضع الغريب، وجرى العرف على تناوب المنصب بين المناطق، حيث تأتي أمريكا ⁠اللاتينية في المرتبة التالية.

ووفقا لـ"رويترز"، هناك قاعدة أخرى غير مكتوبة وهي أن الأمين العام لا يأتي أبدا من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا ⁠والولايات المتحدة لتجنب التركيز المفرط للسلطة، رغم أن دعمهم أمر حاسم في عملية الاختيار الطويلة والمعقدة.