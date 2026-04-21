كوريا الجنوبية تعرب عن استيائها الشديد من إرسال تاكايشي قربانا لضريح حربي

أعربت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن أسفها العميق إثر قيام رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي بإرسال قربانا دينيا إلى ضريح ياسوكوني الحربي، الذي تعتبره رمزا للماضي العسكري الياباني، بل ومحاولة تبريره في نظر الكثيرين، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت يونهاب، إن تاكايشي أرسلت هذا القربان بمناسبة مهرجان الربيع السنوي، ليُضاف إلى قائمة تكريم الضريح الذي يخلد ذكرى قتلى اليابان في الحرب، وبينهم 14 مجرم حرب من الفئة الأولى، أدانتهم محاكم دولية تابعة للحلفاء بسبب دورهم في الحرب العالمية الثانية.

وأفادت تقارير إعلامية يابانية بأن عددا من كبار وزراء حكومتها ونوابا برلمانيين إما قاموا بالفعل بزيارة الضريح أو أبدوا نيتهم للقيام بذلك لتقديم احترامهم.

من جانبه، قال بارك إيل، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان: "نعرب عن خيبة أمل وندم بالغين لاستمرار القادة المسئولين في اليابان بإرسال القرابين أو زيارة ضريح ياسوكوني".

وأضاف بارك: "ندعو القيادة اليابانية إلى مواجهة التاريخ بشجاعة، وإظهار تواضع صادق واعتذار حقيقي عبر السلوكيات تجاه القضايا التاريخية، ونؤكد مجدداً أن هذه الخطوة ستشكل أساساً متيناً لبناء علاقات ثنائية مستقبلية قائمة على الثقة المتبادلة".

يشار إلى أن تقديم القرابين أو زيارة الضريح قوبلت بانتقادات حادة من دول الجوار، وعلى رأسها الصين، التي ترى في مثل هذه الأفعال محاولة لتمجيد الماضي العسكري التوسعي لليابان.

يُذكر أن اليابان احتلت الصين إبان الحرب العالمية الثانية، كما خضعت كوريا للاستعمار الياباني بين عامي 1910 و1945.