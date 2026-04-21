تفاعل كبير مع فعاليات قافلة قصور الثقافة بمدرسة أبو شروف في سيوة

تختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات القافلة الثقافية والفنية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، في قرية أبو شروف التابعة لمركز سيوة بمحافظة مطروح، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي وإتاحة الخدمات الثقافية بالمناطق الحدودية.

وكانت الفعاليات المسرح المتنقل قد تواصلت أمس الاثنين، بمدرسة أبو شروف للتعليم الأساسي، وسط حضور كبير وحماس لافت، حيث شهد اليوم الثاني من القافلة الثقافية مجموعة من الورش الفنية التي نفذت بإشراف نخبة من المتخصصين، منها ورشة خرز تنفيذ خديجة ماهر، وورشة صلصال فوم تدريب بسيوني فوزي، وأخرى لتعليم الطباعة بالاستنسل تنفيذ السيد عبد السلام وعبد الله عبد الرحمن.

كما نفذت ورشة مشغولات بالخوص تدريب ماهر سعيد، بالإضافة إلى ورشة كونكريت باستخدام الألوان المائية، وأخرى لتعليم التلوين قدمها وائل شهاوي، وأحمد بشير، إلى جانب ورشة عمل تيجان بالفوم جليتر وخامات معاد تدويرها.

وتضمنت الفعاليات فقرة رسم على الوجه نفذها كل من خالد سعيد والسيد عبد السلام، وفقرة اكتشاف مواهب في مجال الإنشاد، بإشراف محمد علي السيد، وسط تفاعل كبير من الطلاب.