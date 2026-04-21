إيران تنفي مزاعم ترامب بشأن إعدام 8 سيدات وتؤكد: معلومات مضللة

نفت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، وجود ثماني نساء يواجهن خطر الإعدام، وذلك بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإفراج عنهن.

وقالت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية: "تم تضليل ترامب مرة أخرى بأخبار كاذبة"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأضافت الوكالة أن بعض النساء اللواتي أُثيرت حولهن هذه المزاعم قد أُفرج عنهن بالفعل، بينما تواجه أخريات اتهامات لن تتجاوز عقوبتها، حال الإدانة، السجن.

وكان ترامب قد أشار في وقت سابق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن بإمكان إيران تعزيز فرص نجاح محادثات السلام من خلال الإفراج عن النساء.

وكتب ترامب، في تدوينة على منصة تروث سوشيال: «إلى القادة الإيرانيين الذين سيدخلون قريبًا في مفاوضات مع ممثلينا، أُقدّر بشدة إطلاق سراح هؤلاء النساء. أنا على ثقة من أنهم سيحترمون ما فعلتموه».

وأضاف: «أرجوكم، لا تُلحقوا بهن أي أذى! ستكون هذه بداية رائعة لمفاوضاتنا. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر».