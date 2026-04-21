الرئيس الأوكراني: يمكن لخط أنابيب دروجبا أن يستأنف العمليات

أعلنت كييف، قبل وقت قصير من المناقشات بشأن قرض جديد لأوكرانيا، عن إصلاح خط أنابيب النفط "دروجبا" (الصداقة) الذي ينقل النفط من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على تطبيق تليجرام اليوم الثلاثاء: "يمكن لخط أنابيب النفط أن يستأنف العمليات".

وأضاف أن كييف تنتظر الآن الإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة.

وفي نهاية يناير، ووفقا للتقارير الأوكرانية، دمرت طائرة روسية مسيرة أجزاء من خط الأنابيب في برودي في غرب أوكرانيا.

ونتيجة لذلك، توقف نقل النفط الروسي عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا والمجر.

وشككت الدولتان المجاورتان، لأوكرانيا في رواية كييف عن الأضرار التي لحقت بخط أنابيب النفط وطالبتا بإجراء تحقيق مستقل.

وعلقت الدولتان، إمدادات الديزل إلى أوكرانيا.

كما منعت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - الذي تعرض للهزيمة في الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من الشهر الجاري- سداد الشريحة الأولى من قرض الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 90 مليار يورو (106 مليار دولار)، والذي تم التعهد به في ديسمبر.

ومع ذلك، أعلنت المجر، أنها ستسحب اعتراضها (الفيتو) إذا تمكنت مرة أخرى من الحصول على النفط الروسي عبر خط الأنابيب.

ومن الممكن أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا غدا الأربعاء بشأن قرض لتقديم دعم إضافي لأوكرانيا.