بونوتشي: أحلم برؤية جوارديولا مدربًا لمنتخب إيطاليا

صرح المدافع الدولي الإيطالي السابق ليوناردو بونوتشي أنه يتمنى رؤية المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الحالي، على رأس القيادة الفنية لمنتخب إيطاليا، بهدف إعادة “الأتزوري” إلى مكانته الطبيعية بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2026.

وقال بونوتشي خلال حضوره حفل جوائز لوريوس العالمية في العاصمة الإسبانية مدريد: “إذا أردنا فعلاً البدء من الصفر، فيجب التعاقد مع بيب جوارديولا، وجوده سيعني إدخال تغيير جذري مقارنة بكل ما جرى القيام به في الماضي، صحيح أنه أمر صعب، لكن الحلم في هذه المرحلة لا يكلف أي شيء”.

ودعا بونوتشي إلى ضرورة إعادة بناء كرة القدم الإيطالية بعد الفشل في الوصول إلى المونديال للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدًا أن المنتخب يملك عناصر مميزة من الناحية الفنية، لكنه يفتقد للنضج القيادي والشخصية الحاسمة في المباريات الكبرى.

وأضاف: “منتخبنا الحالي إذا قارنته بذلك الذي فاز بيورو 2020، هو متفوق من الناحية الفنية والمواهب، لكن ما ينقصه هو النضج والقيادة، وهذا ما يصنع الفارق في المواجهات الحاسمة، وآمل أن يكون هذا الإخفاق نقطة انطلاقة جديدة”.

ويأتي ذلك بعد استقالة المدرب جينارو جاتوزو من تدريب المنتخب الإيطالي عقب الخسارة في الملحق الأوروبي، بينما يظل بونوتشي أحد أبرز المدافعين في تاريخ إيطاليا، بعدما كان جزءًا من الجيل الذي توج بلقب يورو 2020.