منظمة التعاون الإسلامي تدين المخطط الذي كان يستهدف أمن الإمارات

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها واستنكارها للمخطط الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في الإمارات، الذي تم إحباطه بفضل يقظة الأجهزة الأمنية الإماراتية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتؤكد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، تضامنها التام مع الإمارات، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية أراضيها من أي تهديدات.

وتجدد الأمانة العامة، موقفها الثابت الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أو التحريض عليها أيًا كانت دوافعها ومبرراتها.

كان جهاز أمن الدولة الإماراتي، أعلن أمس الاثنين، تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة.

وقال جهاز أمن الدولة الإماراتي، في بيان صحفي اليوم، إن التحقيقات مع أعضاء التنظيم كشفت عن ارتباطه بـ"ولاية الفقيه" في إيران.