باكستان والسعودية تؤكدان على الحوار من أجل سلام دائم

ناقش نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات الإقليمية.

وأكدا أهمية الحوار والمشاركة لتحقيق سلام واستقرار دائمين.

وذكر المتحدث باسم مكتب الخارجية، في بيان صحفي، أن نائب إسحاق دار تحدث مع بن فرحان.

وجدد وزير الخارجية السعودي، دعم المملكة لجهود باكستان المستمرة في هذا الصدد، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

واتفق الوزيران، على البقاء على اتصال وثيق.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال مسئولان إقليميان، إن وسطاء تقودهم باكستان تلقوا تأكيدا بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، سيصلان إلى إسلام آباد صباح غد الأربعاء لقيادة وفديهما في المحادثات بين طهران وواشنطن.

كانت باكستان، قد استضافت جولة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة على أراضيها مطلع الأسبوع الماضي بين الدولتين غير أنها فشلت بسبب خلافات تتعلق باليورانيوم الإيراني المخصب.