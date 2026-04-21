تسليم مخطوط قطاماروس بعد ترميمه بمركز الدراسات البردية والنقوش آثار عين شمس

شهد معمل الترميم التابع لمركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار – جامعة عين شمس، تسليم مخطوط قبطي «كتاب قطاماروس»، وذلك عقب الانتهاء من أعمال ترميمه، بحضور الدكتور حسام طنطاوي، القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور باسم محمد، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نوال جابر، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان نبيل، مدير مركز الدراسات البردية والنقوش، إلى جانب أعضاء المركز.

وجرت مراسم التسليم بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بالدراسات القبطية، من بينهم الراهب القمص يسطس الأورشليمي، الباحث في تاريخ الأقباط والمسيحية بالأراضي المقدسة وعضو اتحاد كتاب مصر، والقمص ويصا حفظي سعيد، كاهن دير الملاك ميخائيل بالتلين بمنيا القمح – محافظة الشرقية، إلى جانب المهندس عازر غورست عازر، رئيس مجلس إدارة بيت مدارس الأحد القبطي بالقاهرة، والمهندس ديفيد عماد شوقي، الباحث في الدراسات القبطية، والدكتور إسحاق إبراهيم الباجوشي، الباحث في الدراسات القبطية وعضو لجنة التاريخ القبطي.

وخلال الفعاليات، ألقى الدكتور إسحاق إبراهيم الباجوشي كلمة تناول فيها الأهمية الدينية والتراثية لمخطوط «كتاب قطاماروس»، مستعرضًا ما تعرّض له من ظروف حفظ غير ملائمة عبر فترات زمنية سابقة، وما صاحبها من محاولات ترميم غير علمية أثّرت في حالته. كما أشاد بجهود فريق الترميم، مؤكدًا أن المخطوط – عقب الانتهاء من أعمال ترميمه – أصبح في حالة جيدة تتيح دراسته علميًّا وفحصه بدقة والاستفادة منه بحثيًّا.

كما قدّمت الدكتورة إيمان نبيل وفريق الترميم عرضًا تقديميًّا وفيلمًا تسجيليًّا وثّقا من خلالهما مراحل ترميم المخطوط، والتي استمرت على مدار عام وثلاثة أشهر، موضحين الأساليب العلمية الدقيقة التي تم اتباعها للحفاظ على مكونات المخطوط وصون قيمته التاريخية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الدور العلمي والتطبيقي الذي يقوم به معمل الترميم بالمركز في الحفاظ على المخطوطات وصون التراث الوثائقي، باستخدام أحدث الأساليب العلمية، بما يضمن استدامة هذه الكنوز للأجيال القادمة. كما يؤكد هذا التعاون أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بالتراث في حماية الهوية الثقافية.

وتقدمت إدارة المركز بخالص الشكر والتقدير لفريق الترميم، تقديرًا لجهودهم العلمية المتميزة في إنجاز هذا العمل الدقيق، وهم: الدكتورة إيمان سليم، منال محمد رجب، أحمد صقر، هند إبراهيم، الدكتور محمد علام، كيرلس حنا، وذلك تحت إشراف الدكتورة إيمان نبيل – مدير الفريق – التي قادت العمل بكفاءة علمية ومهنية عالية على مدار فترة الترميم.