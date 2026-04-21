طالب المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بالسماح لسيارات «الربع والنصف نقل» بالسير طول اليوم لتغطية متطلبات المستهلك والتاجر.

ودعا خلال تصريحات تلفزيونية عبر «Extra News» إلى ضرورة الفصل بين النقل الثقيل «المقطورات والحمولات الكبيرة» وبين سيارات «الربع نقل والنصف نقل الجامبو»، موضحا أن وصول المنتجات لمحال البيع أو منازل المواطنين، خاصة الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية، يتطلب السماح لسيارات الربع والنصف نقل بالسير طول اليوم لتغطية متطلبات المستهلك والتاجر.

وأضاف أن الضغط الناتج عن تعارض مواعيد غلق المحال، مع فترات توصيل البضائع من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التكلفة، لا سيما أن الأمر يتطلب توفير عمالة خارج مواعيد العمل الرسمية.

وشدد أن «كل القطاعات التجارية تأثرت بالقرار»، موضحا أن استلام المواطن لسلعة مثل «ثلاجة أو غسالة» وتوصيلها للمنزل في الفترة المسموح بها حاليا من 12 منتصف الليل حتى 6 صباحا يُعد «أمرا مستحيلا»، سواء قام به المواطن بنفسه أو عبر خدمة توصيل التاجر.

وتقرر بداية من يوم السبت 7 إبريل، حظر سير السيارات النقل بجميع أنواعها وحمولتها على كل الكباري بمدينة القاهرة ليلا ونهارا، ويجوز السماح لسير السيارات النقل من الساعة 12 ليلا حتى 6 صباحا على الكباري الآتية «كوبري السماد –روض الفرج – كوبري الأميرية – كوبري المنيب – كوبري المرازيق»، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية بمدينة القاهرة.

وأهم المحاور التي ورد عليها حظر السير بالنسبة للنقل الثقيل «محور المطار– محور كورنيش النيل شبرا العلوي حتى طره– محور كوبري أكتوبر محور الأزهر– محور القصر العيني»

ويصرح لمركبات النقل التي تحمل مواد تموينية وبترولية بالسير بالمحاور المشار إليها من 8 مساء حتى 7 صباحا، وذلك بتصريح مسبق.

وتقرر حظر السير داخل الأنفاق التالية «نفق الأزهر– الثورة– الطيران– يوسف عباس– العروبة– جزيرة الزمالك– جاردن سيتي– القصر العيني – المعادي– منطقة مصر الجديدة والنزهة– ميدان العباسية امتداد رمسيس– طريق وسط المدينة– جسر السويس– مناطق وسط المدينة- ميدان رمسيس– شارع الجمهورية– الأوبرا– ميدان عابدين– شارع التحرير».

وتقدم النائب شادي الكومي، عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، موجه إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن سير سيارات النقل بجميع أنواع حمولتها من الساعة 12 صباحًا إلى الساعة 6 صباحًا، وحظرها باقي اليوم، مطالبا بمراجعة القرار.