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التحالف العربي: محاولة حوثية لاستهداف مرفق حيوي بنجران بطائرة تحمل متفجرات

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 21 مايو 2019 - 9:40 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 21 مايو 2019 - 9:40 ص


اتهم المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي، الحوثيين بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران جنوب المملكة القريبة من الحدود الشمالية لليمن بطائرة من دون طيار تحمل متفجرات.

وقال المالكي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن المرفق يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين، فيما لم يحدد المتحدث هذا المرفق وعما إذا كانت هناك إصابات أو أضرار.

كانت السعودية قد أعلنت أنها أسقطت صاروخا "حوثيا" فوق محافظة الطائف فجر أمس الاثنين.

وتعرضت محطتا ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية إلى هجوم بطائرات من دون طيار قبل أيام، ما أدى إلى إيقاف ضخ النفط فيهما بشكل مؤقت.

وأعلن الحوثيون أنهم استهدفوا "منشآت حيوية سعودية" بسبع طائرات مسيرة.


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