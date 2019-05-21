المعارضة البريطانية: حزب العمال لن يؤيد خطة ماى الجديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي

أعلن جيريمى كوربين، زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، في لندن، أن حزبه لن يؤيد خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الجديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.



كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد صرحت في وقت سابق اليوم، بأنها ستمنح نواب مجلس العموم "فرصة أخيرة" للموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وتعهدت ماي بتقديم مجموعة من التنازلات للمشرعين الرافضين لخطتها للخروج من الاتحاد داخل حزبها حزب المحافظين وأحزاب المعارضة إذا أيدوا الاتفاق، بما في ذلك تصويت برلماني حول ما إذا كان يتعين على بريطانيا إجراء استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وحذرت من أن المشرعين الذين يعارضون اتفاقها المتوقع أن تقدمه للبرلمان في بداية الشهر المقبل سيكونون "مشاركين فى عملية تصويت على وقف الخروج من الاتحاد الأوروبي" ولا ينفذون نتيجة استفتاء عام 2016.